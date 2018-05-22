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Cezaevi firarisi, imam nikahlı eşini bıçaklayıp, rehin aldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 16:56 | Son Güncelleme

'PATRONUYLA ALDATIYORDU' İmam nikahlı eşini kendisini aldattığını iddia ederek bıçaklayıp ardından rehin alan Tarık D., adliyeye sevk edildi.

Cezaevi firarisi, imam nikahlı eşini bıçaklayıp, rehin aldı (2)

'PATRONUYLA ALDATIYORDU'
İmam nikahlı eşini kendisini aldattığını iddia ederek bıçaklayıp ardından rehin alan Tarık D., adliyeye sevk edildi. Sabaha karşı meydana gelen olayda, tutuklu bulunduğu İzmir Açık Cezaevi'nde firar eden Tarık D., Bursa'da yaşayan imam nikahlı eşinin merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'ndeki evine geldi. Tarık D., imam nikahlı eşi İclal G.'yi defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polislere teslim olmamakta direnen Tarık D., eşini rehin aldı. 3 saat boyunca polislere direnen Tarık D., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Ağır yaralanan İclal G. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen Tarık D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tarık D.'nin ifadesinde, ''İmam nikahlı karım beni cezaevindeyken arıyordu, beni bıraktığını başkası ile ilişkisinin olduğunu söyleyerek bana hakaret ediyordu. Bunları duyunca firar ettim, evine geldim. Gözüm dönmüştü, öldürecektim. Patronu ile beni aldatıyormuş. Ben eve geldiğimde o da evden çıkıyordu'' dedi. Tarık D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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