Cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, tehdit ve silahlı yaralama suçlarından aranan cezaevi firarisi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hükümlü olarak kaldığı açık cezaevinden firar eden B.A.’nın (30) geçtiğimiz günlerde Muradiye Mahallesi’nde bir kahvehanede yaralama olayına karıştığını tespit etti. Zanlının yakalanması için özel ekip oluşturan jandarma, yapılan araştırma sonucu dün gece saatlerinde zanlı B.A.’yı Muradiye Mahallesi’nde saklandığı metruk evde yakaladı. Gözaltına alınan B.A., Manisa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Birden fazla kişiyi silahla yaralama, tehdit ve yaralama suçlarından mahkemeye çıkarılan cezaevi firarisi B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.