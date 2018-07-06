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Cezaevi firarisi kahvede yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

BURSA'da 11 suçtan aranan cezaevi firarisi H.B.G.

Cezaevi firarisi kahvede yakalandı

BURSA, (DHA)- BURSA'da 11 suçtan aranan cezaevi firarisi H.B.G. (30), jandarma tarafından kahvede yakalandı. Adliyeye sevk edilen firari, tutuklandı.
Alınan duyum üzerine harekete geçen jandarma devriye ekibi, cezaevinden firar eden ve 'dolandırıcılık, bıçak ve diğer aletleri izinsiz almak ve satmak, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet' gibi 11 suçtan aranan H.B.G.'yi, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahahllesi'nde bir kahvede gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen H.B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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