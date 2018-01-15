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Cezaevi firarisi kapkaç şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 21:06 | Son Güncelleme 10 saat önce

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de çeşitli tarihlerde iki kadının çantasını kapkaç yaparak çalan ve bisikletiyle kaçan cezaevi firarisi Ümit B. yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde değişik tarihlerde, yolda yürüyen iki kadının omuzlarına asılı olan çantaları, yanlarına bisikletiyle yaklaşan bir kişi tarafından çalındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olayın şüpheli olduğu belirlenen Ümit B., dün Sütlüce Mahallesi Uluzafer Caddesi'nde polis kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan Ümit B.'nin, Eskişehir Açık Cezaevi'nden firar ettiği de belirlendi. Ümit B. yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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