Cezaevi firarisi Kuşadası’nda yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde evden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi olarak aranan cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda evden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi olarak aranan Ü.A., Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Yapılan araştırmada Ü.A.’nın ayrıca 3 ayrı suçtan daha arandığı, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak Söke Cezaevi’ne konuldu.