Cezaevi firarisi Kuşadası’nı birbirine kattı

Kuşadası’nda kendisi gibi sabıkalı arkadaşıyla akaryakıt istasyonunu soyan cezaevi firarisi polisten kaçmaya çalışırken ortalığı birbirine kattı. Gece yarısı meydana gelen kovalamaca sırasında fenalaşan 2 polis hastaneye kaldırılırken, akaryakıt istasyonu soygununun diğer zanlısı ise kaçmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan çelik kasa içerisindeki yaklaşık 100 bin lira iki kişi tarafından çalındı. Akaryakıt istasyonu soygununun ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, işyerleri ve mobese kameralarını inceleyerek soygunda kullanıldığı tahmin edilen ve plakası belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobili aramaya başladı. Kuşadası ilçesi sınırlarını terk etmediği belirlenen beyaz renkli otomobille ilgili araştırmalar sürerken, polis ekipleri gece saatlerinde içinde 2 kişi bulunan bir otomobilden şüphelendi. Dur ihtarına rağmen durmayarak kaçan beyaz renkli aracın ve içindeki iki şüphelinin peşine düşen polis ekipleri ile araç arasında müthiş bir kovalamaca yaşandı. 1 saati aşkın devam eden kovalamaca sonucu şüpheliler Atatürk Bulvarı’nın marinaya yakın bölümünde araçlarından inerek, koşmaya başladı. Bu bölgede bulunan 5 yıldızlı ünlü bir otelin bahçesinde kıstırılan M.D. isimli şüpheli ile polisler arasında yaşanan arbedenin ardından hem şüpheli hem de polisler otelin havuzuna düştü. Havuzdan çıkarılan M.D. gözaltına alınırken, akaryakıt soygununun diğer zanlısı S.Ş. ise kayıplara karıştı. Polis, kovalama sırasında kaçan olayın ikinci zanlısı S.Ş.’nin yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Sorgulamasının ardından soygunu S.Ş. ile gerçekleştirdiğin itiraf eden M.D.’nin kaldığı evde yapılan aramada akaryakıt istasyonundan çalınan 100 bin liranın 15 bin lirası bulundu. Bu arada, parmak izi soruşturması yapılan M.D. isimli şüphelinin Bursa’da işlediği bir suç nedeniyle hakkında 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. İşlediği suç nedeniyle cezaevine giren M.D.’nin kısa bir süre önce cezaevinden infaz koruma memuru kıyafeti giyerek kaçtığı da belirlendi. Sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen M.D. hem akaryakıt soygunu olayından hem de firar etmesinden dolayı tutuklanarak, tekrar cezaevine konuldu.

Bu arada, polisler ile iki şüpheli arasında bir saati aşkın süren kovalamacanın ardından görevini yaparken fenalaşan iki polis memuru Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurları tedavilerinin ardından taburcu edildi.