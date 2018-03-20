HABER

Cezaevi firarisi Kuşadası’nı birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 09:20 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda kendisi gibi sabıkalı arkadaşıyla akaryakıt istasyonunu soyan cezaevi firarisi polisten kaçmaya çalışırken ortalığı birbirine kattı.

Cezaevi firarisi Kuşadası’nı birbirine kattı

Kuşadası’nda kendisi gibi sabıkalı arkadaşıyla akaryakıt istasyonunu soyan cezaevi firarisi polisten kaçmaya çalışırken ortalığı birbirine kattı. Gece yarısı meydana gelen kovalamaca sırasında fenalaşan 2 polis hastaneye kaldırılırken, akaryakıt istasyonu soygununun diğer zanlısı ise kaçmayı başardı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan çelik kasa içerisindeki yaklaşık 100 bin lira iki kişi tarafından çalındı. Akaryakıt istasyonu soygununun ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, işyerleri ve mobese kameralarını inceleyerek soygunda kullanıldığı tahmin edilen ve plakası belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobili aramaya başladı. Kuşadası ilçesi sınırlarını terk etmediği belirlenen beyaz renkli otomobille ilgili araştırmalar sürerken, polis ekipleri gece saatlerinde içinde 2 kişi bulunan bir otomobilden şüphelendi. Dur ihtarına rağmen durmayarak kaçan beyaz renkli aracın ve içindeki iki şüphelinin peşine düşen polis ekipleri ile araç arasında müthiş bir kovalamaca yaşandı. 1 saati aşkın devam eden kovalamaca sonucu şüpheliler Atatürk Bulvarı’nın marinaya yakın bölümünde araçlarından inerek, koşmaya başladı. Bu bölgede bulunan 5 yıldızlı ünlü bir otelin bahçesinde kıstırılan M.D. isimli şüpheli ile polisler arasında yaşanan arbedenin ardından hem şüpheli hem de polisler otelin havuzuna düştü. Havuzdan çıkarılan M.D. gözaltına alınırken, akaryakıt soygununun diğer zanlısı S.Ş. ise kayıplara karıştı. Polis, kovalama sırasında kaçan olayın ikinci zanlısı S.Ş.’nin yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlattı.
Sorgulamasının ardından soygunu S.Ş. ile gerçekleştirdiğin itiraf eden M.D.’nin kaldığı evde yapılan aramada akaryakıt istasyonundan çalınan 100 bin liranın 15 bin lirası bulundu. Bu arada, parmak izi soruşturması yapılan M.D. isimli şüphelinin Bursa’da işlediği bir suç nedeniyle hakkında 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. İşlediği suç nedeniyle cezaevine giren M.D.’nin kısa bir süre önce cezaevinden infaz koruma memuru kıyafeti giyerek kaçtığı da belirlendi. Sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen M.D. hem akaryakıt soygunu olayından hem de firar etmesinden dolayı tutuklanarak, tekrar cezaevine konuldu.
Bu arada, polisler ile iki şüpheli arasında bir saati aşkın süren kovalamacanın ardından görevini yaparken fenalaşan iki polis memuru Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Cezaevi firarisi Kuşadası’nı birbirine kattı

Cezaevi firarisi Kuşadası’nı birbirine kattı

Cezaevi firarisi Kuşadası’nı birbirine kattı

Cezaevi firarisi Kuşadası’nı birbirine kattı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İlginizi Çekebilir

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Okul önünde dehşet!

Okul önünde dehşet!

Polisleri görünce bakın ne yaptı!

Polisleri görünce bakın ne yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.