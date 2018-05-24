Cezaevi firarisi, parmak izinden yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yapılan kontrolde üzerinden sahte kimlik çıkan Halil İbrahim Kahraman (57), parmak izi incelemesinde cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkınca tutuklandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün kent merkezinde devriye görevi yaparken şüphe üzerinde bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinden çıkan Ali B. adına düzenlenen kimliğin sahte olduğu saptandı. Gözaltına alınan şüphelinin, parmak izi incelemesinde, 4 ay önce Isparta Açık Cezaevi'nden firar eden Halil İbrahim Kahraman olduğu tespit edildi. Hakkında 27 ayrı suçtan da yakalama kararı bulunduğu belirlenen Kahraman, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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