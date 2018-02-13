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Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 09:22 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 14 ay önce firar eden 29 yaşındaki Yunus Çertel, sahte kimlikle yakalandı.

Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 14 ay önce firar eden 29 yaşındaki Yunus Çertel, sahte kimlikle yakalandı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 14 ay önce firar eden Yunus Çertel'in Terzialiler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polisin bugün sabah saatlerinde eve düzenlediği baskında yakalanan Çertel'in üzerinden İbrahim Sığırmaç adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. İbrahim Sığırmaç dışında 3 farklı isim daha kullandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve cezasını çektiği Kırşehir Cezaevi'nden 14 ay önce kaçtığı saptanan Yunus Çertel'in, 15 ayrı suçtan da arandığı ve bu suçlardan dolayı da 90 yıl hapis cezası isemiyle yargılandığı öğrenildi.

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