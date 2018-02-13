Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 14 ay önce firar eden 29 yaşındaki Yunus Çertel, sahte kimlikle yakalandı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 14 ay önce firar eden Yunus Çertel'in Terzialiler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polisin bugün sabah saatlerinde eve düzenlediği baskında yakalanan Çertel'in üzerinden İbrahim Sığırmaç adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. İbrahim Sığırmaç dışında 3 farklı isim daha kullandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve cezasını çektiği Kırşehir Cezaevi'nden 14 ay önce kaçtığı saptanan Yunus Çertel'in, 15 ayrı suçtan da arandığı ve bu suçlardan dolayı da 90 yıl hapis cezası isemiyle yargılandığı öğrenildi.
Kars'ta vahşet! Eşini öldürdü kayınpederini yaraladı
Efsane doktor 'Kolsuz Agop' hayatını kaybetti!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu cezayı ödemeyen yurt dışına çıkamayacak
Anne ve kızının esrarengiz ölümü: Üç harfliler beni uyutmuyor!
Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!
Banka hatası yüzünden dünyanın en zengin insanı oldu
Whatsapp'ta yürüyeyim derken rezil oldular
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Rio Karnavalı başladı
Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum