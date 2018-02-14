Cezaevi firarisi silahlı soyguncu yakalandı

TolgaYANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da gasp suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden tel örgülerden atlayıp kaçan ve 4 gün içerisinde 3 farklı işyerinde silahlı soygun yapan şüphelilerden Hasan Ylıdız (49), Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı. Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis diğer şüpheli Mustafa S.’nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

İddiaya göre, gasp suçundan tutuklanıp, hüküm giyen Hasan Yıldız, cezasının bitimine yakın Seydişehir Açık Cezaevine gönderildi. Yıldız, geçen 6 Şubat günü yine hükümlü olan arkadaşı Mustafa S. ile birlikte tel örgülerinin üzerinden atlayarak firar etti. İki kişi, ilk olarak 7 Şubat günü otomobille yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Ereğli ilçesine gitti. Burada yüzü kar maskeli ve elinde pompalı tüfekle bir akaryakıt istasyonuna baskın yapıp, çalışanları tehdit ederek, kasada bulunan bin 700 lira para ve bir adet cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Şüpheliler, 9 Şubat günü de yine Ereğli ilçesinde bir bakkal dükkanına geldi. İş yeri sahibine silah çekerek kasadaki paraları istedi. Ancak, Hüseyin Özüok, kar maskeli ve silahlı soygunculara direndi. Bunun üzerine soyguncular, bakkaldan bir şey alamadan kaçtı. Soyguncular son olarak 10 Şubat günü merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bir markete geldi. İşyeri çalışanlarından kasadaki paraları isteyen soyguncular, çalışanların karşılık vermesi üzerine havaya bir el ateş ederek, bir şey alamadan kaçtı.

Yaşanan soygunların ardından Konya Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede soyguncuların Seydişehir Açık Cezaevi’nden firar eden Hasan Yıldız ve Mustafa S., olduğunu belirledi. Şüphelilerin, çalıntı plakalı bir araçla soygunları gerçekleştirdiklerini tespit eden polis, şüphelilerden Hasan Yıldız'ın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğunu belirlemesi üzerine harekete geçti. Hasan Yıldız, Alanya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Konya'ya getirilen Yıldız, suçlamaları kabul etmediğini ve görüntülerdeki diğer kişiyi de tanımadığını söyledi. Hasan Yıldız, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, Mustafa S.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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