Cezaevi firarisi, uyurken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan çarptırıldığı hapis cezasını çekerken cezaevinden firar eden Ali Polat (50), evinde uyurken yakalandı.
'Uyuşturucu ticareti' yaptığı gerekçesiyle 2014 yılında tutuklanıp cezaevine konulan Ali Polat, yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polat, cezasını çektiği Osmaniye Toprakkale Açık Cezaevi'nden 2 Ağustos'ta kaçtı. Hükümlünün Adana'ya geldiğini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Polat'ın adresini tespit etti. Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki eve baskın yapan polisler, Polat'ı uyurken yakaladı. Emniyete götürülen Ali Polat, işlemlerinin ardından cezaevine kondu.
FOTOĞRAFLI
Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var
Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor
Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama
Adnan Oktar’ın masonluğu sahte çıktı!
ABD'den Türkiye açıklaması: Çok yakından takip ediyoruz!
Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi
Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!
Aydın-İzmir otobanında feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Her şey bir anda oldu! Vahşi doğanın en acımasız anı
İnanılır gibi değil! Yıldırım çarptı, hayatta kalmayı başardı ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum