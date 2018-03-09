HABER

Cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 12:03 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Sivas'ta, sahte kimlikle yakalanan, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan arandığı belirlenen cezaevi firarisi M.A.S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sivas'ta, sahte kimlikle yakalanan, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan arandığı belirlenen cezaevi firarisi M.A.S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı (2)Cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı (2)

Kerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişimKerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişim
Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!
Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Canlı yayında gülme krizine girdi!

Canlı yayında gülme krizine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Drone destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Drone destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Rayları keserek çalan 2 şüpheli tutuklandı

Rayları keserek çalan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul’dan Suudi Arabistan’a pistonlarla göndereceklerdi! Polise takıldı

İstanbul’dan Suudi Arabistan’a pistonlarla göndereceklerdi! Polise takıldı

11'inci kattan kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düşen işçi öldü

11'inci kattan kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düşen işçi öldü

Dolandırılmak üzere olan vatandaşı polis bile ikna edemedi

Dolandırılmak üzere olan vatandaşı polis bile ikna edemedi

Tamirciye sinirlenip, otomobilini ateşe verdi

Tamirciye sinirlenip, otomobilini ateşe verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.