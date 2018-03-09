Cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi M.A.S.E.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada 23,5 gram, satışa hazır halde ise 32 fişek bonzai ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.S.E.'nin uyuşturucu satışı yaptığını tespit edip, takibe aldı. Cezaevi firarisi olduğu saptanan M.A.S.E., düzenlenen operasyonla yakalandı. Sahte kimlik kullandığı tespit edilen M.A.S.E.'nin üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramada 23,5 gram, satışa hazır halde ise 32 fişek bonzai ele geçirildi.
Hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan arandığı belirlenen M.A.S.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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