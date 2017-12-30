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Cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 14:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde cezaevinden kaçan ve hakkında arama kararı bulunan firari 24 yaşındaki Nurettin T., polis tarafından yakalandı.

'İşyeri dokunulmazlığını ihlali' suçundan Çorum Cezaevi'nde tutuklu bulunan 24 yaşındaki Nurettin T., firar etti. Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, ilçede bir kafede otururken yakalandı. Kimlik kontrolü ardından Nurettin T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tekrar cezaevine gönderildi.

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