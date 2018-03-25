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Cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 10:52 | Son Güncelleme

Balıkesir’de cezaevinden firar eden bir kişi yakalandı.23 Mart günü saat 23.00’da Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumundan "Basit Yaralama, Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından hükümlü O.K.’nin firar ettiği bildirildi.

Balıkesir’de cezaevinden firar eden bir kişi yakalandı.
23 Mart günü saat 23.00’da Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumundan "Basit Yaralama, Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından hükümlü O.K.’nin firar ettiği bildirildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda firar eden O.K. kaçarken Burhaniye Çoruk Mahallesi’nde bir arazide yakalandı. Yakalanan firari O.K. Cumhuriyet savcısının talimatı ile Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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