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Cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

Devrek Cezaevinden firar eden 1 kişi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Devrek Cezaevinden firar ettiği belirlenen T.G.’nin ilçe merkezinde olduğunu belirledi.

Devrek Cezaevinden firar eden 1 kişi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Devrek Cezaevinden firar ettiği belirlenen T.G.’nin ilçe merkezinde olduğunu belirledi. Silahla tehdit, nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali, ruhsatsız silah taşımak, uyuşturucu madde satın almak suçlarından kaydı olan ve 2015 yılından “kasten adam öldürme” suçunun sanığı olarak Devrek cezaevinde firar eden T.G. Kiremitli Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakaladı. Ekipler tarafından yakalanan T.G. sevk edildiği adli makamlarca tekrar cezaevine gönderildi.

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