HABER

Cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 18:03 | Son Güncelleme

Erzurum’da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden mahkum Bayburt’ta yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18 yıl 4 ay hapis cezasından dolayı Erzurum’daki cezaevinden 24 Mart’ta firar eden S.T’nin Bayburt’ta geldiği öğrenildi.

Erzurum’da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden mahkum Bayburt’ta yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18 yıl 4 ay hapis cezasından dolayı Erzurum’daki cezaevinden 24 Mart’ta firar eden S.T’nin Bayburt’ta geldiği öğrenildi. Bunun üzerine emniyet ekipleri, S.T’nin merkeze bağlı Mehmet Çelebi ile Kadızade Mahallesi’nde saklandığını tespit eden ederek iki farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İnfaz Bürosu ekipleri, S.T’yi Kazızade Mahallesi’ndeki adreste yakaladı. S.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Erken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağımErken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağım
Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!
Son dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezasıSon dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.