Cezaevi firarisi yakalandı

Erzurum’da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden mahkum Bayburt’ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18 yıl 4 ay hapis cezasından dolayı Erzurum’daki cezaevinden 24 Mart’ta firar eden S.T’nin Bayburt’ta geldiği öğrenildi. Bunun üzerine emniyet ekipleri, S.T’nin merkeze bağlı Mehmet Çelebi ile Kadızade Mahallesi’nde saklandığını tespit eden ederek iki farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İnfaz Bürosu ekipleri, S.T’yi Kazızade Mahallesi’ndeki adreste yakaladı. S.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.