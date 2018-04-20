Cezaevi firarisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cezaevi firarisi olarak aranan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye esnasında şüphe üzerine durdurdukları K.E.’nin GBT kontrolünü yaptı. Yapılan GBT kontrolü sonrasında cezaevi firarisi ve üç ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen K.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı cezaevine gönderildi.