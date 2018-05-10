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Cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 9 ayrı suçtan hükümlü cezaevi firarisi İ.K.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 9 ayrı suçtan hükümlü cezaevi firarisi İ.K. (33), polis tarafından yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, 9 ayrı suçtan hükümlü olarak aranan cezaevi firarisi İ.K. gözaltına alındı. Değirmendere Mahallesi Ada Sanayi Sitesi içinde yakalanan İ.K. hakkında, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hırsızlık ve yaralama gibi 9 ayrı suçtan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş cezasının bulunduğu belirtildi. İ.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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