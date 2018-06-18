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Cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 13:16 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde yol asayiş denetimi yapan jandarma ekipleri, 21 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi C.P.'yi yakaladı.

Cezaevi firarisi yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde yol asayiş denetimi yapan jandarma ekipleri, 21 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi C.P.'yi yakaladı.
Donduran Mahallesi yakınlarında dün akşam asayiş denetimi yapan jandarma ekipleri, otomobili durdurarak kontrol etti. Yapılan aramada, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçu olan ve 21 ayrı dosyadan arandığı öğrenilen C.P. yakalandı. Hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.P.'nin aynı zamanda 3 ay önce cezaevinden kaçtığı da ortaya çıktı. C.P. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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