Cezaevi şantiyesinde kablo hırsızlığı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da yapımı devam eden cezaevi inşaatından 320 metre elektrik kablosu çalındı.
Büğdüz yolu üzerinde yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatındaki trafo binalarındaki kilitleri kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 320 metre bakır ve alüminyum elektrik kablosunu çaldı. Hırsızlığı sabah saatlerinde farkeden şantiye görevlileri polise haber verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şantiye yetkilisi Ziya Alkaya, Akşam döşediğimiz kablolar kesilerek çalınmış. Hırsızlığı arkadaşlarımız fark etmiş. Trafo binasının içerisindeki kabloları keserek alıp gitmişler. Bekçimiz sabah 04.30- 05.00 gibi kontrol ettiğinde sağlammış. O saatten sonra olmuş dedi.
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