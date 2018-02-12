HABER

Cezaevinde 'Afrin' kavgası

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 01:01 | Son Güncelleme

DÜZCE T Tipi Kapalı Cezaevi'nde iki mahkum, Afrin operasyonunu aşağıladığını iddia ettikleri bir mahkumu darp etti.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE T Tipi Kapalı Cezaevi'nde iki mahkum, Afrin operasyonunu aşağıladığını iddia ettikleri bir mahkumu darp etti. Kafatası kırılan mahkum tedavi altına alındı.
Geçen hafta, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana gelen olayda, B.U. ve Ş.K. isimli mahkumlar aynı koğuşta kaldıkları A.Z.B. isimli mahkumu darp etti. B.U. ve Ş.K., A.Z.B.'nin televizyon izlendiği sırada Afrin Operasyonu'nu aşağılayarak, şehitlere ve operasyonda olan Türk askerine hakaret ettiğini, bunun üzerine kendisini uyardıklarını, uyarılarına rağmen söylemlerine devam eden A.Z.B.'yi dövdüklerini söyledi.
Başının arkasına darbe alan A.Z.B. de Afrin konusunda aynı görüşte olmadıklarını, bu nedenle iki mahkumun kendisini dövdüğünü belirtti. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Z.B.'nin kafatasında kırık olduğu belirlenirken, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Hanedana vatandaşlık sözü

Hanedana vatandaşlık sözü

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğün evinde küçük kıza cinsel istismara kalkışan komşu çıktı

Düğün evinde küçük kıza cinsel istismara kalkışan komşu çıktı

Van’da sigara kaçakçılığı

Van’da sigara kaçakçılığı

Burdur’da yangın paniği

Burdur’da yangın paniği

Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da kaçak sigara operasyonu

Otomobil trafik ışıklarına çarptı : 1 yaralı

Otomobil trafik ışıklarına çarptı : 1 yaralı

Polis 3 akrabasını 70 bin lira için öldürdü bir tek köpeğini düşündü

Polis 3 akrabasını 70 bin lira için öldürdü bir tek köpeğini düşündü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.