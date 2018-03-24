Cezaevinde intihar

Antalya’nın Alanya ilçesinde cezaevinde hükümlü olarak yatan bir kişi banyoda kazakla asılı halde ölü bulundu. Hükümlünün intihar ettiği değerlendiriliyor.
Bir hafta önce trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten suçundan 15 gün hapis cezası verilen ve tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirilen Metin Koçak (32), akşam saatlerinde kaldığı koğuşun banyosunda kazakla boyundan asılı halde ölü bulundu. Koğuş arkadaşlarının durumu infaz koruma memurlarına bildirmesi üzerine jandarma ekipleri çağırıldı. İntihar şüphesi üzerine durulan Koçak’ın cesedi, savcılığın ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi. Koçak’ın 5 aylık kızı olduğu öğrenildi.
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