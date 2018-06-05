HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cezaevinde intihar eden FETÖ sanığı doktor, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 13:18 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde 2007 yılında pamuk toplayıp, ders çalışarak kazandığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitirmesi ile tanınan ve terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle tutuklanınca cezaevinde intihar eden doktor İbrahim Halil Özyavuz, Harran'da toprağa verildi.

Cezaevinde intihar eden FETÖ sanığı doktor, toprağa verildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde 2007 yılında pamuk toplayıp, ders çalışarak kazandığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitirmesi ile tanınan ve terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle tutuklanınca cezaevinde intihar eden doktor İbrahim Halil Özyavuz, Harran'da toprağa verildi.
2007'de pamuk tarlasında hazırlandığı üniversite sınavını kazanarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne giren İbrahim Halil Özyavuz, okulu birinci olarak tamamladı. FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması 'Bylock' kullandığı için geçen ay tutuklanan doktor Özyavuz, Silivri Cezaevi’nde intihar etti. Ölümüyle yakınlarını üzen Özyavuz'un cenazesi otopsinin ardından teslim edilen ailesi tarafından Harran ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Cezaevinde intihar eden FETÖ sanığı doktor, toprağa verildi

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Aranan hükümlü uyuşturucu maddeyle yakalandıAranan hükümlü uyuşturucu maddeyle yakalandı
Pitbullun saldırdığı 12 yaşındaki İdil'in yüzüne 52 dikiş atıldıPitbullun saldırdığı 12 yaşındaki İdil'in yüzüne 52 dikiş atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Bahçede bulundu! Vatandaşlar görmek için köye akın ediyor

Bahçede bulundu! Vatandaşlar görmek için köye akın ediyor

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.