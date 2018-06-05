Cezaevinde intihar eden FETÖ sanığı doktor, toprağa verildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde 2007 yılında pamuk toplayıp, ders çalışarak kazandığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitirmesi ile tanınan ve terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle tutuklanınca cezaevinde intihar eden doktor İbrahim Halil Özyavuz, Harran'da toprağa verildi.
2007'de pamuk tarlasında hazırlandığı üniversite sınavını kazanarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne giren İbrahim Halil Özyavuz, okulu birinci olarak tamamladı. FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması 'Bylock' kullandığı için geçen ay tutuklanan doktor Özyavuz, Silivri Cezaevi’nde intihar etti. Ölümüyle yakınlarını üzen Özyavuz'un cenazesi otopsinin ardından teslim edilen ailesi tarafından Harran ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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