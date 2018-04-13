Devrek yarı açık cezaevinde kalp krizi geçiren mahkum kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi yarı açık cezaevinde yatan 61 yaşındaki F.E. adlı mahkum, gece geçirdiği kalp krizi nedeniyle Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemeyen şahıs hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.