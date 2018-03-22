Cezaevinde kendini yakan şahıs hayatını kaybetti

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde kendini yakan tutuklu şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay, 19 Mart 2018 tarihinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple tutuklu kaldığı cezaevinde kendini yakan S.Ç., tedavi için sevk edildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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