Cezaevinde 'Zeytin Dalı Harekatı'na tepki için açlık grevi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, terör suçlarından tutuklu ve hükümlüler, 'Zeytin Dalı Harekatı'na tepki için açlık grevi başlattı.

Çilimli'de bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, terör suçlarından tutuklu ve hükümlüler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na tepki için açlık grevi başlattı. Yaklaşık 50 mahkumun açlık grevine katıldığı öğrenildi.