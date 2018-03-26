Cezaevindeki eşini ziyarete gelen kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar’da hükümlü eşini ziyarete gelen kadının üst aramasında eroin maddesi ele geçirildi.
Dinar İlçesi T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hüküm giyen bir şahsı ziyarete gelen eşinin yapılan üst aramasında, ayağında bulunan terliğin astarı altına gizlenmiş vaziyette 1 gram eroin maddesi ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan kadın, adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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