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Cezaevindeki sevgilinin cep telefonu üzerinden şifreli fuhuş

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 14:27 | Son Güncelleme 1 saat önce

Antalya’da fuhuştan cezaevine giren sevgilisinin cep telefonu üzerinden fuhşa aracılığa devam eden ve ‘Muratbeyin selamı var’ şifresiyle müşterilerine yabancı uyruklu kadın temin eden Moldova uyruklu şüpheli ve 5 kadın gözaltın alındı.

Cezaevindeki sevgilinin cep telefonu üzerinden şifreli fuhuş

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapan ve fuhşa aracılık edenlere yönelik çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sevgilisi fuhuştan cezaevine girdikten sonra, onun telefonu üzerinden işi devam ettiren Moldova uyruklu N.L.'yi takibe aldı. Ekipler, N.L.'nin, 3 Rus, 1 Kırgızistan, 1 Romanya uyruklu 5 kadını ticari taksilerle müşterilere götürdüğünü tespit etti. N.L.'yi suçüstü yakalamak isteyen ekipler, müşteri gibi davranarak Moldovalı kadını aradı. ‘Murat beyin selamı’ var şifresini aldıktan sonra polislerle pazarlığa giren N.L., istenilen noktaya kadınları getirdi. Polis yapılan pazarlığın ardından seri numaraları alınmış paraları alırken N.L.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan N.L. ve 5 yabancı uyruklu kadın sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadeleri alındı.

İfadeleri tamamlanan 5 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Moldovalı N.L.'yi ise adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cep telefonu Antalya cezaevi fuhuş

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