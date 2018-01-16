Cezaevindeki sevgilinin cep telefonu üzerinden şifreli fuhuş

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapan ve fuhşa aracılık edenlere yönelik çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sevgilisi fuhuştan cezaevine girdikten sonra, onun telefonu üzerinden işi devam ettiren Moldova uyruklu N.L.'yi takibe aldı. Ekipler, N.L.'nin, 3 Rus, 1 Kırgızistan, 1 Romanya uyruklu 5 kadını ticari taksilerle müşterilere götürdüğünü tespit etti. N.L.'yi suçüstü yakalamak isteyen ekipler, müşteri gibi davranarak Moldovalı kadını aradı. ‘Murat beyin selamı’ var şifresini aldıktan sonra polislerle pazarlığa giren N.L., istenilen noktaya kadınları getirdi. Polis yapılan pazarlığın ardından seri numaraları alınmış paraları alırken N.L.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan N.L. ve 5 yabancı uyruklu kadın sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadeleri alındı.

İfadeleri tamamlanan 5 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Moldovalı N.L.'yi ise adliyeye sevk edildi. (İHA)