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Cezaevinden aldıkları talimatla iş yerlerini yağmalayan çete çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 13:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis, cezaevinden talimat alarak iş yeri yağmalama gibi faaliyetlerde bulunan şebekeyi çökertti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis, cezaevinden talimat alarak iş yeri yağmalama gibi faaliyetlerde bulunan şebekeyi çökertti. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Havran Cezaevi’nde bulunan E.D ve S.D. isimli kardeşlerden aldıkları talimatlarla iş yeri molotoflama, yağma, çek senet tahsilatı, iş yeri kurşunlama, ikamet kurşunlama, tehdit, hakaret suçlarını işledikleri öğrenilen kişilere Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.
Bir kişinin ölümle tehdit edilip zorla para istediklerinin tespit edilmesi üzerine Edremit Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla müştekinin şahıslara istedikleri 5 bin TL’yi vermesi sağlanarak takibe alındı. Şahıslar parayı alınca birlikte hareket ettikleri şüpheliler E.T. ve M.B. isimli şahısların da tespiti yapıldı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığından alınan gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bir adet boş senet ele geçirildi. İşlemlerin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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