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Cezaevinden firar etmek isterken, duvardan düşüp, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 11:35 | Son Güncelleme

ADIYAMAN Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan firar etmek isteyen hükümlü Cemal A.

Cezaevinden firar etmek isterken, duvardan düşüp, yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan firar etmek isteyen hükümlü Cemal A. (31), duvardan düşerek ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Varlık Mahallesi'ndeki Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Mahkum Cemal A., cezaevinin duvarından atlayarak firar etmek istedi. Ancak, Cemal A., duvardan düşerek ağır yaralandı. Görevlilerin fark ettiği Cemal A., çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Cemal A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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