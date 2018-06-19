Cezaevinden izinli çıkıp, koğuş arkadaşlarının marketinden para kasasını çaldılar

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, hükümlü bulundukları Bafra T Tipi Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp, koğuş arkadaşlarının marketinden çelik para kasasını çalan 2 kişi tutuklandı. Kasanın çalınma anı, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 13 Haziran Çarşamba günü sabah saatlerinde, Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Örnek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Çeşitli suçlardan hüküm giyen Nurettin Dağkuş ve Ramazan Demir, market sahibi H.S. ile birlikte kaldıkları Bafra T Tipi Açık Cezaevi'nde tanıştı. Dağkuş ile Demir, cezaevinden izinli çıkarak, H.S.'nin sahibi olduğu ve yakınları tarafından işletilen marketi soyma planı yaptı. Bir süre sonra izinli olarak cezaevinden çıkan hükümlüler, markete gelerek, dolaşmaya başladı. Bu sırada çelik para kasasını bulan ikili, iterek dışarı çıkardı. Kiraladıkları araca çelik kasayı koyup, olay yerinden kaçan hükümlülerin hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, çelik kasayı çalanların yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Nurettin Dağkuş ve Ramazan Demir'in Samsun'dan İstanbul'a kaçtığını belirleyen hırsızlık bürosu ekipleri, kiralık otomobille tekrar Samsun'a gelen hükümlüleri kent girişinde yakaladı. İçinde 10 bin dolar ile 30 cumhuriyet altının bulunduğu belirtilen çelik kasa ise Canik ilçesi Gültepe Mahallesi'ne atılmış bulundu. Gözaltına alınan ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu'nda sorguları tamamlanan Nurettin Dağkuş ve Ramazan Demir, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Dağkuş ve Demir 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

