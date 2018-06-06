Cezaevinden izinli çıkıp, mazot çaldılar

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, tutuklu bulundukları cezaevinden izinli çıkan H.Ç. ve A.H., mazot hırsılığından gözaltına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında İncesu ilçesi Semerkent Mahallesi Organize Sanayi mevkiinde meydana geldi. Yol yapım firmasına ait iş makinelerinin yakıt deposundan 60 litre mazot çalınmasıyla ilgili, jandarma çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olayının şüphelilerinin Bünyan Açık Cezaevi'nden izinli çıkan H.Ç. ve A.H. olduğu belirlendi. Şüphelilerin, geçen 2 Haziran'da Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinden de 800 litre mazot çalınması olayının faili olduğu saptandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüpheliler, başka suçtan tutuklu bulundukları cezaevine teslim edildi.
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