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Cezaevinden izinli çıkıp, üyesi olduğu partinin minibüsünü çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 09:27 | Son Güncelleme

ADANA'da, cezaevinden nakli sırasında izin verilen Alihan K. (24), üyesi olduğu partinin minibüsünü çalıp, kaza yaptı.

Cezaevinden izinli çıkıp, üyesi olduğu partinin minibüsünü çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, cezaevinden nakli sırasında izin verilen Alihan K. (24), üyesi olduğu partinin minibüsünü çalıp, kaza yaptı. Aracı tekrar parti binası önüne bırakan şüpheli, nakledildiği cezaevine gidip, teslim oldu.
Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirtilen Alihan K., tutuklu bulunduğu Adana Kürkçüler Açık Cezaevi'nden Niğde Açık Cezaevi'ne nakledildi. Bu sırada izin belgesi verilen Alihan K., 29 Haziran Cuma günü, üyesi olduğu CHP'nin Çukurova İlçe Başkanlığı'na geldi. Binanın yangın merdiveninden tırmanarak, içeri giren Alihan K., ilçe başkanının sekreterinin odasında bulunan, partiye ait 01 CHP 11 plakalı minibüsün anahtarını aldı. Dışarı çıkıp, anahtarla kapısını açtığı minibüse binen Alihan K., çevrede gezerken, kaza yaptı. Bunun üzerine minibüsü tekrar parti binası önüne getirip, park eden Alihan K., yine yangın merdiveninden tırmanarak, sekreterin odasına anahtarı bıraktı.
Ali Han K.'nin üzerinde parti logosu bulunan minibüsle gezdiğini görenler, ilçe başkanını arayıp, haber verdi. İhbar üzerine görevliler, binaya gelip, hasar oluşan aracı gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yetkililer, görüntülerdeki kişinin, üyeleri Ali Han K. olduğunu tespit edip, polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırma sonucu Ali Han K.'nin, Adana Kürkçüler Açık Cezaevi'nden izinli çıktığını, olay sonrası nakledildiği Niğde Açık Cezaevi'ne giderek, teslim olduğunu saptadı. Ekipler, ayrıca Ali Han K.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bazı fotoğrafları da tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Cezaevinden izinli çıkıp, üyesi olduğu partinin minibüsünü çaldıCezaevinden izinli çıkıp, üyesi olduğu partinin minibüsünü çaldıCezaevinden izinli çıkıp, üyesi olduğu partinin minibüsünü çaldıCezaevinden izinli çıkıp, üyesi olduğu partinin minibüsünü çaldı

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