HABER

Cezaevinden izinli çıktı, eşini bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 19:17 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, cinayet suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Mehmet Hanifi Alpaslan (34), henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında 3 çocuk annesi, eşi Çiğdem Alpaslan'ı bıçaklayarak öldürdü.

Cezaevinden izinli çıktı, eşini bıçaklayarak öldürdü

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, cinayet suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Mehmet Hanifi Alpaslan (34), henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında 3 çocuk annesi, eşi Çiğdem Alpaslan'ı bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Şeker Sokak'ta meydana geldi. 2013 yılında Gemlik'te işlenen simitçi cinayetinin faili Mehmet Hanifi Alpaslan, cezasını çektiği Bandırma Cezaevi'nden 5 gün izinli olarak evine geldi. Mehmet Hanifi Alpaslan ile eşi Çiğdem Alpaslan arasında bugün henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Hanifi Alpaslan, eşini evinin balkonunda bıçakla ağır yaralayıp kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çiğdem Alpaslan kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi Mehmet Hanifi Alpaslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Devlet duruma el koydu: Sakın hiçbir şeye dokunmayın!Devlet duruma el koydu: Sakın hiçbir şeye dokunmayın!
Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!
Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım!Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti

Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.