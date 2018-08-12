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Cezaevinden izinli çıktı, nakliye aracında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, park halindeki nakliye aracının kasasında, erkek cesedi bulundu.

Cezaevinden izinli çıktı, nakliye aracında ölü bulundu

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, park halindeki nakliye aracının kasasında, erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin, cezaevinden izinli çıkan Umut Uslu’ya (23) ait olduğu belirlendi.
Paşabayır Mahallesi'ndeki Yıldırım Sokak'ta, park halinde bulunan 10 ACB 48 plakalı nakliye aracından kötü koku alan mahalle sakinleri, sahibine ulaştı. Uzun süredir kullanmadığı kamyonetin başına gelen ve kasasını açan sahibi, çürümeye başlayan erkek cesediyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese polis ekipleri geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Parmak izi alan polis ekipleri, erkek cesedinin, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Umut Uslu'ya ait olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Cezaevinden izinli çıktı, nakliye aracında ölü bulunduCezaevinden izinli çıktı, nakliye aracında ölü bulundu

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