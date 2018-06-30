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Cezaevinden izinli çıktı taksiciyi vurdu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 21:02 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Taksici Naim C.'nin tabanca ile bacağından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.G.Ö.

TUTUKLANDILAR
Taksici Naim C.'nin tabanca ile bacağından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.G.Ö. ve G.Ç. tutuklandı.

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Cezaevinden izinli çıktı taksiciyi vurduCezaevinden izinli çıktı taksiciyi vurdu
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