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Cezaevinden izinli çıktığı gün hırsızlık yapmış (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 17:42 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Bolu’da, İstanbul'daki cezaevinden izinli çıkan arkadaşı B.B.

TUTUKLANDI
Bolu’da, İstanbul'daki cezaevinden izinli çıkan arkadaşı B.B. ile birlikte eve girip hırsızlık yapan R.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. B.B.’nin ise tutuklu bulunduğu cezaevinde sorgusunun yapıldığı öğrenildi.

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