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Cezaevinden izinli çıktıktan sonra eşine şiddet uyguladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 20:53 | Son Güncelleme

MERSİN'de cezaevinden izin alıp çıktıktan sonra eşi G.Y.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla 17 Aralık 2017'de yakalanıp tutuklanan Düzgün Ali Y.'nin yargılandığı dava başladı.

Cezaevinden izinli çıktıktan sonra eşine şiddet uyguladı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de cezaevinden izin alıp çıktıktan sonra eşi G.Y.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla 17 Aralık 2017'de yakalanıp tutuklanan Düzgün Ali Y.'nin yargılandığı dava başladı. Hakkındaki suçlamaları kabul eden zanlının, yaşananları büyük bir soğukkanlılıkla anlatması mahkeme salonundakileri şaşırttı.
Cezaevinden izinli çıkan Düzgün Ali Y., evinde içki içtikten sonra tartıştığı eşine şiddet uyguladı. İddiaya göre kızının gözü önünde kemerle eşinin boğazını sıkan Düzgün Ali Y., üzerine kaynar su döktü. G.Y'nin feryat etmesi üzerine, Ali Y., hüküm giydiği suçundan infazının yanacağı endişesiyle eşinin ağzını kapadı. sonra da bağladı. Sabah olduğunda kızını okula götürme bahanesiyle evden çıkan G.Y.'nin telefonla polise şikayette bulunması üzerine Düzgün Ali Y., yakalanarak cezaevine gönderildi. Sürdürülen soruşturmanın ardından Düzgün Ali Y. hakkında, Mersin 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçlamasıyla dava açıldı.
Görülen davada ifade veren Düzgün Ali Y., olayın yaşandığı gün alkollü olduğunu belirterek, "Eşime tartışmada bir tokat attım, kemerle 2-3 kez vurdum. Eşim odaya gidip kapıyı kilitledi, kızım da uyanmıştı. Eşim pencereden dışarıya doğru, 'Kocam beni öldürecek polisi çağırın' diye bağırdı. İnfazım yanacağı için kendisinden özür diledim" dedi.
Mahkeme heyetinin, 'Eşinin üzerine sıcak su döktün mü? şeklindeki sorusuna ise Düzgün Ali Y., "Kavgadan sonra sobaya kömür atan eşime, 'Hani çay demlemedin mi?' diye sordum, çaydanlığı yere attım. Amacım şaka yapmaktı. O sırada sıcak su eşimin üzerine döküldü. Eşim birden bağırmaya başlayınca cezaevinden izinli çıktığım için korktum ve ağzını koli bandıyla bağladım. Sonra el ve ayaklarını bağladım ancak daha sonra bağları makasla kestim. Olaydan sonra uyumuşum. Uyandığımda eşim ve çocuğumun evde olmadığını gördüm. Kapı üzerime kilitlenmişti. Dışarı çıkan eşim karakola gitmiş" diye cevap verdi.
'ŞİDDET SABAHA KADAR DEVAM ETTİ'
Sanığın eşi G.Y.'de şiddetin sabaha kadar devam ettiğini öne sürerek, şunları söyledi:
"Bana tokat atıp, kemerle defalarca vurdu. Odadan çıkmaya çalıştığım sırada beni yakalayıp boğazımı kemerle sıktı. Beni öldürmeye çalıştı. Kızımın, 'Baba ne yapıyorsun?' demesi üzerine elini gevşetti. Bende hemen kaçtım. Ağzımı, elimi ve ayağımı bantladı, ısıtıcıda kaynattığı suyu üzerime döktü. Şiddet sabaha kadar devam etti. Sabah, kızımı okula götüreceğimi söyleyerek evden çıktım. Kızımın okulundaki hizmetlinin telefonundan polisi aradım ve şikayetçi oldum. En ağır cezayı almasını istiyorum."
Mahkeme heyeti dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

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