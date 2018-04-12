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Cezaevinden kaçan cinayet hükümlüsü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:56 | Son Güncelleme

Adana'da 12 yıl önce ışık kapatma kavgasında kendisiyle tartışan iş yeri sahibi ve bir oğlunu yaralayıp, diğer oğlunu öldüren ve 24 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra 2 yıl önce cezaevinden kaçan Önder Altınyüzük, yakalandı.

Akif ÖZDEMİR-ADANA,(DHA) Adana'da 12 yıl önce ışık kapatma kavgasında kendisiyle tartışan iş yeri sahibi ve bir oğlunu yaralayıp, diğer oğlunu öldüren ve 24 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra 2 yıl önce cezaevinden kaçan Önder Altınyüzük, yakalandı. 4 Nisan 2006'da Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 62 yaşındaki Mehmet Uzun, kiraya verdiği manav dükkanının ışıklarını gece yarısı açık bırakıp oturan kiracısı 25 yaşındaki Önder Altınyüzük, kardeşi 10 yaşındaki Barış ve akrabası 19 yaşındaki Mehmet Altınyüzük'ü uyardı. Manavın sinirlenip, Kira ve elektrik parasını ödüyoruz, borcumuz yok diyerek cevap vermesi üzerine çıkan tartışma sonrası, Önder Altınyüzük akrabalarını toplayarak silahla Uzun'un evini bastı. Kavga sırasında açılan ateş sonucu Mehmet Uzun'un oğlu 32 yaşındaki Muammer öldü, kendisi ve küçük oğlu 23 yaşındaki Mustafa Uzun da yaralandı. GECE GELİP-GİDİYORDU Katil zanlısı Önder Altınyüzük 24 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altınyüzük, cezasını çektiği Muğla Dalaman Cezaevi'nde bulunduğu sırada 2016 yılında firar etti. Adana'da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün Adana'da saklandığı bilgisine ulaştı. Polis, şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesindeki bir akrabasında olduğunu tespit etti. Geniş güvenlik önlemi altında operasyon düzenleyen polis, Önder Altınyüzük'ü yakaladı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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