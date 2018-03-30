Cezaevine FETÖ terör örgütünün kullandığı tişörtü sokarken yakalandı

Kars’ta cezaevinde FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hapis yatan babasını ziyarete gelen bir kişi FETÖ terör örgütünün kullandığı tişörtü içeri sokmak isterken suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; Kars T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na aylık açık görüş için annesi F.Ö. ile birlikte Cezaevinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan hapis yatan babası H.Ö.’nün ziyaretine gelen F.Ö. Cezaevi girişinde duyarlı kapıdan geçerken, yapılan üst aramasında cezaevine sokulması yasak olan 1 kitap ve tişört ile yakalandı.
F.Ö. üzerinde ele geçirilen Vıctory Days ‘Zafer Günleri’ ve yaka içerisinde etiket kısmının dışarıdan görülmeyecek şekilde Don’t Gıve Up ‘Vazgeçme’ yazılı FETÖ/PDY terör örgütünce kullanılan tişört muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcısı’na bilgi verildi.
Öte yandan babasını ziyarete gelen ve üzerinde 1 kitap ve 1 tişört yalanan F.Ö. hakkında Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce işlem başlatıldı.
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