HABER

Cezaevine FETÖ terör örgütünün kullandığı tişörtü sokarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 14:57 | Son Güncelleme

Kars’ta cezaevinde FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hapis yatan babasını ziyarete gelen bir kişi FETÖ terör örgütünün kullandığı tişörtü içeri sokmak isterken suçüstü yakalandı.Edinilen bilgilere göre; Kars T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na aylık açık görüş için annesi F.Ö.

Kars’ta cezaevinde FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hapis yatan babasını ziyarete gelen bir kişi FETÖ terör örgütünün kullandığı tişörtü içeri sokmak isterken suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; Kars T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na aylık açık görüş için annesi F.Ö. ile birlikte Cezaevinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan hapis yatan babası H.Ö.’nün ziyaretine gelen F.Ö. Cezaevi girişinde duyarlı kapıdan geçerken, yapılan üst aramasında cezaevine sokulması yasak olan 1 kitap ve tişört ile yakalandı.
F.Ö. üzerinde ele geçirilen Vıctory Days ‘Zafer Günleri’ ve yaka içerisinde etiket kısmının dışarıdan görülmeyecek şekilde Don’t Gıve Up ‘Vazgeçme’ yazılı FETÖ/PDY terör örgütünce kullanılan tişört muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcısı’na bilgi verildi.
Öte yandan babasını ziyarete gelen ve üzerinde 1 kitap ve 1 tişört yalanan F.Ö. hakkında Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
'Herkes izlesin, sürprizler var' dedi ve...'Herkes izlesin, sürprizler var' dedi ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.