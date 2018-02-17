Cezaevine teslim edildi, 15 dakika sonra firar etti

Samsun’un Bafra ilçesinde kovalamaca sonucunda yakalanan şahıs teslim edildiği cezaevinden firar etti.
Bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarından aranması olan B.C.’yi (25) İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uzun uğraşlar sonucunda kovalama sonucu yakaladı. Gözaltına alınan B.C. Bafra Adliyesindeki işlemlerinin ardından Bafra Açık Cezaevine gönderildi. Asayiş Büro ekiplerince cezaevine teslim edilen B.C., teslim edildikten 15 dakika sonra firar etti.
Şahsın yakalanmasına çalışılıyor.
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