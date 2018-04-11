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Cezayir Devlet Televizyonu: "257 kişi hayatını kaybetti"

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 14:15 | Son Güncelleme

Cezayir Devlet Televizyonu askeri uçağın düşmesi sonucu 257 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Cezayir’de askeri bir uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü.

Cezayir Devlet Televizyonu askeri uçağın düşmesi sonucu 257 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Cezayir’de askeri bir uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü. Cezayir Devlet Televizyonu, olayda 257 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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