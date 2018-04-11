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Cezayir’de askeri uçak düştü: 105 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Cezayir’de askeri uçağın düşmesi sonucu en az 105 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Cezayir’de Boufarik Havaalanı’ndan kalkan bir askeri uçak kısa bir süre sonra düştü.

Cezayir’de askeri uçağın düşmesi sonucu en az 105 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Cezayir’de Boufarik Havaalanı’ndan kalkan bir askeri uçak kısa bir süre sonra düştü. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta Cezayir Hava Kuvvetlerine bağlı askerlerin bulunduğu ifade edildi. Olayda 105 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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