Cezayir’de askeri uçak düştü: 105 ölü

Cezayir’de askeri uçağın düşmesi sonucu en az 105 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir’de Boufarik Havaalanı’ndan kalkan bir askeri uçak kısa bir süre sonra düştü. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta Cezayir Hava Kuvvetlerine bağlı askerlerin bulunduğu ifade edildi. Olayda 105 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.