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Cezayir’de askeri uçak düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Cezayir’de askeri uçak düştü.

Cezayir’de askeri uçak düştü. Çok sayıda ölü olduğu belirtiliyor.
Cezayir’de Boufarik Havaalanı’ndan kalkan bir askeri, uçak kısa bir süre sonra düştü. Uçakta en az 200 askerin bulunduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderilirken, çok sayıda ölü olduğu belirtiliyor.

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