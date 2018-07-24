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Cezeaevi firarisi, evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 16:56 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Emrah B., polisin yaptığı operasyonla evinde yakalandı.

Cezeaevi firarisi, evinde yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Emrah B., polisin yaptığı operasyonla evinde yakalandı.
Hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Emrah B., tutuklu bulunduğu Tekirdağ Açık Cezaevi'nden bir ay önce firar etti. Polis tarafından aranan Emrah B.'nin, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde olduğunu tespit edildi. Polis evde yaptığı aramada Emrah B.'yi yakaladı.
Cezaevi firarisi emniyetteki sorgusunun ardından yeniden cezaevine konuldu.

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