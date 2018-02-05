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CHP kongresinde zehirlenen 2 kişi Bolu’da hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 07:42 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36. Olağan Kongresi’nde dağıtılan kumanyadan zehirlenen 2 kişi Bolu’da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara’da Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği 36. Olağan Kongresi’nin ikinci gününde, kongreye katılan partililere içinde et bulunan kumanya dağıtıldı.
Kongreye katılmak için İstanbul’dan geldikleri öğrenilen Alin Boynikoğlu ve Fetiye Ergün isimli şahıslar, dağıtılan kumanyadan yedikten sonra kongrenin bitmesiyle İstanbul’a dönmek için otobüse bindiler. Dönüş yolunda karın ağrısı ve mide bulantısı nedeniyle fenalaşan Boynikoğlu ve Ergün için otobüsün mola verdiği dinlenme tesisine 112 Sağlık ekipleri istenildi.
Alin Boynikoğlu ve Fetiye Ergün, dinlenme tesisine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar.
Boynikoğlu ve Ergün’ün tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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