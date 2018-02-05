CHP Kurultayı’nda kumanya zehirlenmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Tezcan, CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda yedikleri kumanyadan zehirlenerek, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan partilileri ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, “Endişe edilecek bir şey yok” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Tezcan, CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda yedikleri kumanyadan zehirlenerek, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan partilileri ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Gıda zehirlenmesi olduğu konusundaki şüphe büyük. Sayın Genel Başkanımız ziyaret etti kendilerini. Durumları iyi görünüyor, birkaç gün sonra tahlilde ne olduğu netleşecek. Araştırmalar devam ediyormuş, geçmiş olsun demek için geldik. Üzücü bir olay, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz” ifadesini kullandı. Endişe edilecek bir şeyin olmadığını ifade eden Tezcan, ”Toplamla ilgili bir şey yok ama burada 16 hastanın olduğu söyleniyor. Farklı rakamlar var. Ama belli ki oradaki bir bölüm yiyecekten kaynaklı, toplu dağıtılan yiyecekle ilgili değil. Çünkü iki günden bu yana binlerce kişinin katıldığı bir şey. Ama nereden oldu onu bilmiyoruz. Dışarıdan satın alınan bir şey mi? Yoksa orada dağıtılan, birinin dağıttığı bir şey mi? Onları bilemiyoruz. Dikkat etmek gerekiyor. Üzücü bir olay ama çok büyük endişe edilecek bir şey olmadığını görmek sevindirici bizim için” dedi. (ME