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CHP kurultayında zehirlenen 2 kadın Bolu'da tedavi altına alındı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 02:23 | Son Güncelleme

  CHP'nin olağan kurultayında yedikleri kumanyadan zehirlenen Fetiye Ergün ve Alin Arissian Boynikoğlu Bolu’da tedavi altına alındı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - CHP'nin olağan kurultayında yedikleri kumanyadan zehirlenen Fetiye Ergün ve Alin Arissian Boynikoğlu Bolu’da tedavi altına alındı.
CHP’nin Ankara’da düzenlenen kurultaya katılan İstanbul il örgütünde görevli Fetiye Ergün ve Alin Arissian Boynikoğlu, İstanbul dönüşünde Bolu’dan geçerken rahatsızlandı. Partinin İstanbul il örgütünü taşıyan otobüs, TEM’in Bolu geçişinde durdu. Boynikoğlu ve Ergün sevk edilen ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 2 kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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