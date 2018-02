CHP otobüsündeki taciz skandalında flaş gelişme

Olay, CHP’nin Ankara’da yapılan 36. Olağan Kurultayı’na gitmek için CHP Kuşadası İlçe Örgütü tarafından tahsis edilen otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parti adına araç sorumluluğunu üstlenen CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyesi M.Y., bir diğer ilçe yöneticisi İshak Eryiğit ile birlikte araçta içki içmeye başladı. Aynı araçla Ankara’da yaşayan annesini görmeye giden ve ön sıralarda oturan 14 yaşındaki A.A. isimli erkek çocuğu, iki parti yöneticisi tarafından otobüsün arka koltuğuna çağrıldı ve yanlarında yolculuk etmesi istendi. Araç Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine geldiği sırada araçta bulunan kadın partililer, arka koltukta M.Y'nin erkek çocuğuna sarkıntılıkta bulunduğunu iddia ederek tepki gösterdi. Olay bir başka araçta bulunan CHP Kuşadası ilçe Başkanı Ahmet Ekmekçi’ye iletildi. Diğer otobüsle olay yerine gelen Ekmekçi, yaşanan tartışmanın ve tepkilerin büyümesi üzerine M.Y'i araçtan indirerek, Kuşadası’na geri dönmesini istedi. M.Y. indikten sonra otobüsler kurultay için yollarına devam etti. Otobüste bulunan partililer, yaşanan olayı duyurup tepki gösterdi.

Olayın görü tanıklarından olan eski CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Asya Alp, CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyesi M.Y.'nin kurultay otobüsünde bir erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ileri sürdü. Yaşanan skandalı gördüklerini söyleyen Alp, "Parti yöneticisi M.Y., hem aracın sorumlusuydu hem de otobüse bindiğinde alkollüydü. Sonra da yanındaki bir diğer parti yöneticisi ve CHP İlçe Başkan Yardımcısı İshak Eryiğit ile içmeye devam etti. Çocuğu defalarca arkaya yanına çağırdı, şoföre ışıkları kapattırdı. Durumu fark edince Kader ablaya söyledim. Kader abla bağırarak otobüsün ışıklarını açtırdı. M.Y. o anda çocuğu taciz ediyordu. Bağırarak üzerine yürüdük, çocuk bayılmıştı. Erkek çocuğu, M.Y'nin kendisine de içki içirdiğini söyledi. M.Y. ise tartışmalar sırasında aldığı aşırı alkolün etkisiyle sızmıştı. Rezaleti kurultaya giden bir diğer otobüste bulunan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi'ye telefonla bildirdik. Dinar’da mola verdik ve polis çağrılmasını istedik. Tüm partililer tepki göstermesine rağmen ilçe başkanı, tacizde bulunan ilçe yöneticisi M.Y'nin cebine para koyup Kuşadası'na geri gönderdi. Vicdanım rahatsız olduğu için suç duyurusunda bulundum ve savcılığa da gerekli ifadeyi verdim“ dedi.