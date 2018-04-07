CHP mitinginde Rabia işareti yaptığı iddasıyla gözaltına alındı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun şeker fabrikalarının satışına karşı Çorum’da düzenlenen mitingde konuşma sırasında bir kişi eliyle Rabia işareti yaptığı iddiası üzerine gözaltına alındı.
Çorum’da bugün Hürriyet Meydanı’nda yapılan mitingine katılan Gökhan Ç. (46) isimli kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, eliyle Rabia işareti yaptı. Bağırarak Kılıçdaroğlu’na sesini duyurmaya çalışan Gökhan Ç. çevredeki vatandaşların emniyet güçlerine haber vermesiyle miting alanından dışarı çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin gözetiminde miting alanının dışına çıkarılan Gökhan Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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